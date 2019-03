Martínez Pujalte defiende a Ana Mato porque su "pecado no es tan gordo"

El portavoz de Economía del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, ha defendido la gestión de la crisis del ébola de la ministra de Sanidad, Ana Mato, y ha declarado que "todavía nadie" le "ha explicado cuál es su pecado".

"Todavía nadie me ha explicado cuál es el pecado de Ana Mato", ha dicho. "En el tema de Ana Mato, ¿alguien me puede explicar cuál es el pecado? ¿Que la rueda de prensa no le gustó a casi nadie? ¿Es un pecado muy gordo?", se ha preguntado en una entrevista en RNE.

En este sentido, el dirigente 'popular', entiende que la oposición "quiera montar una 'marea blanca' como con el Prestige" pero ha insistido en su apoyo a la ministra y ha defendido que la gestión fue que se trajo a dos misioneros y no parecía que se hubiera contagiado nadie pero que finalmente, "parece que ha habido una grieta en el protocolo y se infectó una auxiliar".

En todo caso, a su juicio "habrá que ver por qué fue y cómo fue" pero cree que "si hay 30 perosnas participando en la atención de los dos misioneros y se infecta uno, no se puede decir que todo se haya hecho mal".

Preguntado si el hecho de que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, esté al frente de la comisión especial de seguimiento, es una forma de desautorizar a la ministra, Pujalte ha evitado valorarlo y ha optado por responder que "era muy necesario desde el primer momento, haber implicado a otro tipo de ministerios, Interior, Defensa, etcétera" y "poner al frente a los que saben, que son los microbiólogos".