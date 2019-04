Martínez Maíllo: "Pedro Sánchez puede pasar a la historia como el Judas de la política por sus traiciones"

SOBRE BARBERÁ AFIRMA QUE HA SIDO "MUY CORRECTA"

El vicesecretario general de Organización del Partido Popular, Fernando Martínez Maíllo, ha valorado el encuentro a tres entre Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos y ha dicho que "la reunión no va a servir para nada". Además, ha destacado que "mientras no fracasen las negociaciones de Sánchez e Iglesias", el PP no volverá a plantear su propuesta. También ha dicho que "Sánchez puede pasar a la historia como el Judas de la política por traicionar a Ciudadanos y los barones". De eta forma se ha referido durante una entrevista en Más de Uno de Onda Cero.