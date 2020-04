El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha respondido de manera rotunda a la diputada de Vox Macarena Olona después de que ésta haya hecho referencia a su orientación sexual durante la sesión del Congreso.

"No sé por qué siempre cuando me hacen alguna pregunta está mi orientación sexual, no sé si tienen alguna fijación al respecto", critica el ministro, que le pide un favor a la política de la formación que lidera Santiago Abascal: "Dígale a 'Hazte oír' que no somos enfermos".