Mariano Rajoy saca su mano más dura para conectar con su electorado más conservador

El Gobierno es consciente de lo que toca si quiere seguir contando con su electorado más conservador. Los guiños de Rajoy tendrán que a ser, ahora, con el ojo derecho. La última en alertar de ese desapego ha sido la alcaldesa de Madrid, Ana Botella: "Hay cuestiones que pueden fragmentar el electorado del PP". Estas afirmaciones recuerdan a lo que ya dijo el expresidente Aznar hace unos meses: "Espero que se cumpla el mandato del PP".

Para evitar la desbandada el PP prepara un programa duro para votantes duros. Como ejemplo, la nueva Ley del Aborto, con plazos en lugar de supuestos. El Ejecutivo cumple en esta ocasión su programa y contenta así a los más próximos a la Conferencia Episcopal.

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana es otra buena forma de mantener a los simpatizantes mas duros del PP. La norma sancionará administrativamente por quemar símbolos nacionales, como la bandera, y pondrá un montón de trabas para evitar manifestaciones espontáneas a base de multas.

También el PP tendrá que trabajar para no perder a ese electorado enfadado porque el Gobierno no haya evitado que Estrasburgo tumbe la doctrina Parot y haya puesto en libertad a decenas de presos de ETA, por mucho que Rajoy haya dejado claro que no le gusta la decisión de Estrasburgo. Para ello, el PP ha apoyado las manifestaciones de las víctimas y han dejado claro que mirarán con lupa, en el entorno proetarra, cualquier señal de apología del terrorismo.