Mariano Rajoy: "Cualquier Gobierno apoyado por la CUP es un desastre"

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha opinado que cualquier gobierno apoyado por la CUP es "un desastre", de modo que ha recomendado a Junts pel Sí que busque otra fórmula o, "en todo caso", que se celebren nuevas elecciones.

Rajoy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha advertido de que los ciudadanos asisten "perplejos" a lo que sucede en Cataluña tras el "espectáculo" del empate en la asamblea de la CUP que debía decidir sobre el apoyo a la investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat.

El jefe del Ejecutivo ha recalcado que un gobierno apoyado por la CUP "no va a parte alguna" y ha opinado que quien debe rectificar y "dar un paso atrás" es quien ha generado la situación actual, en referencia a Mas. Porque -ha insistido- la situación que se vive en estos momentos no la han causado ni el PP ni el PSOE ni Ciudadanos.

Rajoy ha recalcado que no tiene pensado hablar en el proceso de negociación para la formación de Gobierno con quienes buscan "la ruptura con España".

"No tiene ningún sentido y no va a ninguna parte", ha zanjado. A su juicio, lo que hay que "poner sobre la mesa" ahora es "hacer cumplir la ley", que la soberanía nacional "no se puede partir" y que "no se puede jugar a las fracturas" y dar "espectáculos muy tristes" como el de la asamblea de la CUP.

Ha planteado que en las elecciones generales del 20D la mayoría de los españoles votaron a opciones que defienden la unidad de España y la soberanía nacional, y ha subrayado su apuesta por un Gobierno apoyado por una amplia mayoría parlamentaria que tenga "como punto primero" de su agenda el respeto de esos principios constitucionales.