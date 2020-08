La presidenta de Navarra, María Chivite, ha sostenido que, a título personal, no puede compartir que "una representación institucional sea hereditaria". "Es muy difícil de entender en pleno siglo XXI. Pero soy respetuosa", ha matizado. Así se ha expresado en una entrevista concedida a 'eldiario.es', donde ha afirmado que el comportamiento del rey emérito ha cuestionado la Corona y ha considerado que Juan Carlos I deber ser juzgado.

Por otro lado, ha afirmado que las relaciones con el Gobierno Vasco son "muy buenas" y no se siente "para nada agredida", aunque ha pedido "respeto institucional a nuestro marco y a lo que nos es propio como comunidad foral diferenciada". En una entrevista concedida a 'El Correo', la presidenta navarra señala además que su idea es acudir a la toma de posesión de Iñigo Urkullu como lehendakari y concertar una reunión "cuanto antes".

"Debemos tener una magnífica relación institucional con todas nuestras comunidades vecinas", añade. Cuestionada por la posibilidad de establecer toques de queda para luchar contra la pandemia de covid-19, Chivite reconoce que tiene "muchas dudas de que pudiera hacerse". "Fuera del estado de alarma tenemos unas competencias muy limitadas para tomar decisiones que atañen a derechos fundamentales como la movilidad o el derecho de reunión", advierte.

Por otro lado, pide como presidenta del Gobierno que representa a todos los navarros "respeto institucional, a nuestro marco y a lo que nos es propio como comunidad foral diferenciada", aunque matiza que "las relaciones con el Gobierno Vasco son muy buenas" y no se siente "para nada agredida". Preguntada por si le molesta cuando el PNV acuerda con Moncloa beneficios para Navarra, como la competencia de Tráfico o el ingreso mínimo, Chivite reconoce que le molestan "las críticas que se me hacen por eso porque no son ciertas".

"La transferencia de Tráfico la negoció la anterior presidenta, Uxue Barkos, con Sánchez en Moncloa. Y hay documentos de ello, anteriores a que lo sacara el PNV. El tema del ingreso mínimo yo misma lo había acordado con Carmen Calvo quince días antes. El PNV a lo mejor hace una labor más mediática de los acuerdos a los que llegan, los venden mejor, y yo soy más de trabajo discreto. Llegamos a acuerdos pero no salimos a venderlos. A veces pienso que igual tengo que esforzarme más en vender las cosas o en hacer más propaganda", indica.

Asimismo, dice que "parece claro" que la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, "va a entrar en el Gobierno Vasco" y recuerda que en Navarra cuentan con "dos vicepresidentes, uno de Geroa Bai, y la relación es fluida, cordial y de mucha confianza". Además, cree que EH Bildu acabará dando el paso de condenar el terrorismo de ETA. "Están en ese debate interno y me gustaría creer que lo van a hacer, y además por una convicción ética", expresa.