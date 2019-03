Margallo no cierra la puerta de la UE a una Escocia independiente

El ministro español de Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha afirmado que está dispuesto a considerar la solicitud de entrada de una Escocia independiente en la Unión Europea (UE) si el proceso es legal, según declaraciones publicadas por el "Financial Times" (UE).

"Si Escocia se independiza de acuerdo con los procedimientos legales e institucionales, pedirá su adhesión (a la UE). Si ese proceso ha sido realmente legal, esa petición puede ser considerada. Si no, entonces no", afirmó García-Margallo.

El ministro no quiso decir si España vetará el ingreso de Escocia a la UE si esta región obtiene su independencia tras el referéndum del próximo 18 de septiembre, señala el FT en un artículo titulado "España promete no interferir en Escocia" y colgado en la página digital del periódico económico británico. Este artículo se publica en momentos en que las respectivas campañas sobre la eventual independencia de Escocia toman fuerza de cara al próximo septiembre.

Además, García-Margallo dijo que los casos de Escocia y Cataluña son "fundamentalmente diferentes" y que Madrid resistirá el plan catalán de celebrar su propio plebiscito sobre la independencia. Al ser preguntado por el diario sobre la consulta de septiembre en Escocia, García-Margallo dijo que España no interfiere en los asuntos internos de otros países.

"Nosotros no interferimos en los asuntos internos de otros países. Si el marco constitucional del Reino Unido permite, y parece que sí lo permite, que Escocia escoge ser independiente, nosotros no tenemos nada que decir al respecto", agregó el ministro.

No obstante, el responsable de la diplomacia española recordó que Madrid considera que los nacionalistas escoceses no son realistas al pensar que pueden mantener su adhesión a la UE en caso de obtener su independencia tras el plebiscito. Según explicó, si es independiente, Escocia tendría que "esperar" y "pedir la admisión" al bloque, un proceso que consideró largo y plagado de problemas en el camino.

Al referirse concretamente a Cataluña, el titular de Exteriores español advirtió a los líderes catalanes de que no opten por el camino de la declaración unilateral de independencia. "Un Estado nacido a través de una declaración unilateral de independencia no tendría ningún reconocimiento internacional. Estaría totalmente aislado en el concierto de naciones. Un estado así no tendría acceso al sistema de las Naciones Unidas o al Banco Mundial o el FMI", puntualizó.

En su opinión, esto sería comparable a los casos de Osetia del Sur o Somalilandia, que, según él, están en un "limbo internacional". Las últimas encuestas sobre la independencia de Escocia no dan un apoyo mayoritario a la causa independentista apoyada por el ministro principal escocés, el nacionalista Alex Salmond. El político ha fijado la fecha del 24 de marzo de 2016 para la independencia, siempre que gane el "sí" en el referéndum de septiembre.