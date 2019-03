Margallo: "No entiendo cuál es la parte de nuestra conducta que exige disculpa"

El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo ha valorado en 'Al Rojo Vivo' las palabras del presidente de Venezuela contra Mariano Rajoy. Maduro ha reprochado a España que haya actuado al servicio de países como Estados Unidos en relación a la parada del avión de Edward Snowden en Canarias.



El presidente venezolano ha exigido a España una disculpa, sin embargo, Margallo se ha mostrado en contra de ofrecerla, "no entiendo cuál es la parte de nuestra conducta que exige disculpa", ha expresado. Además, ha explicado cómo actuó España ante los hechos, "nosotros habíamos autorizado un sobrevuelo y cuando se le negó la escala en Lisboa, se pidió escala en Las Palmas y la autorizamos", ha dicho.



Acerca de una posible reacción negativa hacia España por parte de Estados Unidos por permitir que el avión de Morales aterrizara en suelo español, Magallo, se reafirma en "las líneas estratégicas de la política española". Detalla que España necesita dos anclajes, "uno es la Unión Europea y otro Estados Unidos, lo que no quiere decir que tengamos que coincidir en todos los puntos".

A pesar de la perspectiva estratégica de España a nivel exterior, García-Margallo, ha subrayado la independencia y la defensa de los propios objetivos, "España tiene su propia política exterior, al servicio de España y no de otros intereses", ha añadido.

Acerca de las protestas en Egipto y la intervención militar en el país ha valorado lo ocurrido, "la situación es de enorme tensión en una sociedad muy polarizada y en un ambiente económico muy tenso". Asimismo, considera que no se ha dado "un Golpe de Estado clásico" porque "los militares no están ahí para quedarse, sino para corregir el rumbo de una revolución que se había desviado".

El titular de Exteriores no prevé que la intervención militar se alargue en el tiempo y pronostica que el Ejército pronto dará lugar a un nuevo Gobierno, a pesar de que todavía no hay un plazo determinado para convocar elecciónes, es partidario de que "lo hagan con velocidad". No obstante, argumetna que "lo del plazo es algo que importa menos".

Margallo ha comparado la transición en Egipto con lo ocurrido en España tras la muerte de Franco, realidades sobre las que ve notables diferencias. "Quienes han apoyado el rechazo a Morsi van desde la extrema derecha a la extrema izquierda", ha sentenciado. Además, ha instado a buscar el equilibrio "lo esencial es ponerse de acuerdo en que uno quiere una Transición, buscar los consensos básicos para la estabilidad de una Nación".