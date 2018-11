Manuela Carmena no se quedará en la oposición si no gana las elecciones de mayo de 2019

AFIRMACIÓN ROTUNDA DE LA ALCALDESA DE MADRID

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado "rotundamente" que no se quedará como jefa de la oposición si no gana las elecciones de mayo de 2019. "Con mi edad, con mi experiencia, quiero continuar los proyectos que no se han podido acabar" en el Gobierno, ha contestado.