Luis Bárcenas niega haberse enriquecido con la caja B del PP pero no desmiente su existencia: "No me he apropiado de nada"

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha reprochado a Podemos en la comisión de investigación sobre la financiación del PP en el Congreso los "fondos de Venezuela" y la regularización fiscal de los ingresos del fundador de la formación morada Juan Carlos Monedero.

Bárcenas, que no ha querido responder a la mayoría de las preguntas que ha formulado la portavoz de Podemos, Irene Montero, para no interferir en el proceso judicial en el que está inmerso, sí ha salido al paso de algunas acusaciones de la diputada.

Montero le ha preguntado sobre la procedencia de su patrimonio económico y si todo provenía del PP, y Bárcenas le ha respondido que, ya que está siguiendo tan activamente el proceso judicial contra él, habrá conocido que tuvo una "cuantiosa" actividad profesional que le permitió tener una situación patrimonial "muy, muy desahogada".

Ante esa respuesta, Montero ha afirmado irónicamente que admira la "cantidad de horas de trabajo" que le han permitido al extesorero acumular una fortuna tan importante, y le ha reprochado que se acogiera a la amnistía fiscal.

"En todo caso, eso será el señor Monedero y los fondos que recibieron de Venezuela", ha respondido Bárcenas, a lo que la portavoz de Podemos le ha replicado que "no existe ningún procedimiento abierto" a Monedero ni a Podemos, al contrario del caso del extesorero del PP.

Poco más ha respondido Bárcenas a Montero, salvo para reprocharle también la "torpeza" de haberle convocado en esta comisión mientras el proceso judicial se mantiene abierto, lo que le impide declarar ante los diputados.

"Por encima de cualquier cosa, prima mi derecho de defensa", ha subrayado Bárcenas tras decir que cuando se resuelva "el frente judicial" estará encantado de contestar las preguntas de los diputados.

Ante ese silencio, la portavoz de Unidos Podemos ha concluido: "Gallo que no canta, algo tiene en la garganta", "su silencio habla más que sus palabras", y "protege" a los dirigentes de su partido.

Montero ha terminado preguntando a Bárcenas si con ello protege al presidente del PP y del Gobierno, Mariano Rajoy, aunque también se ha quedado sin respuesta. Bárcenas sí le ha contestado al inicio para darle los buenos días, con cierta ironía, y para matizar las fechas en las que ocupó el cargo de tesorero del PP (entre junio de 2008 y julio de 2009).

Pero ninguna respuesta cuando le ha requerido información sobre los dirigentes del PP responsables de la financiación "ilegal" del partido, sobre la 'caja B' del PP y sus fuentes de ingresos, las donaciones de empresarios o la financiación de las campañas electorales.

Ni siquiera se ha inmutado cuando Montero ha indicado que la corrupción del PP "no es una cuestión de manzanas podridas", como están intentado decir de Bárcenas, sino de que se ha conformado "toda una organización para delinquir", que ha acudido dopada a las elecciones".

"El circuito pone los pelos de punta", ha apuntado la diputada de Unidos Podemos. Y ante todo eso, el extesorero sólo ha sido rotundo al negar que se haya quedado con fondos del partido. "No me he apropiado de nada", ha asegurado.