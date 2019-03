Lufthansa anuncia ayudas de 50.000 euros por pasajero para las familias de las víctimas del accidente

La compañía aérea alemana Lufthansa ha informado de que pagará 50.000 euros por cada pasajero a los familiares de las víctimas del vuelo 4U 9525 de su filial Germanwings, que el copiloto estrelló en el sur de Francia y en el que iban a bordo 150 personas.



Un portavoz de Germanwimgs ha dicho que estos pagos, que son una ayuda financiera inmediata, no afectarán a las reclamaciones que realicen las familias a las compañías aseguradoras. Tanto Lufthansa como Germanwings están "en contacto directo con los familiares y esta ayuda financiera se producirá de una forma directa, no burocrática y lo más fácil posible", ha agregado el portavoz.



La misma fuente ha dicho que "la familias padecen ahora suficiente dolor y no deben tener dificultades financieras". De las 150 personas que viajaban a bordo del avión, 47 eran de nacionalidad española, según las cifras del portavoz de Germanwings, aunque las autoridades españolas han señalado que fueron 50 sus nacionales fallecidos.



La compañía alemana Allianz aseguró el vuelo 4U 9525, a través de Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), que es la aseguradora principal a todo riesgo y de responsabilidad civil de Germanwings y del vuelo que cubría la ruta Barcelona-Düsseldorf. Como es habitual en los seguros de aviación, AGCS asume la cobertura de forma conjunta con más aseguradoras.