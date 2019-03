Así luce la rosa socialista en la solapa de Mariano Rajoy

El dato de paro lo ha vuelto a adelantar Mariano Rajoy. Lo ha hecho desde Japón, donde ha presumido de la recuperación de la economía española. El presidente se ha entrevistado con el emperador nipón. Su incomodidad cuando le han puesto una rosa roja en la solapa, el símbolo del Partido Socialista, ha sido evidente.

Pero se trataba de una cuestión de protocolo: una rosa roja para el invitado de honor. Mariano Rajoy mira con recelo la flor que le prenden en la solapa. Superado el trámite, el presidente sube al atril y ante los nipones valora el último dato del paro. "Es el mejor dato de septiembre desde hace muchos años, pero hay que conseguir crear empleo".

En Tokio, Rajoy ha tenido tiempo para grabar una entrevista con 'making of' incluido. Los periodistas japoneses no perdieron la ocasión y se sacaron fotos con un encantado presidente. Con los empresarios, Rajoy presumió de España. Busca nuevas vías de negocio para las empresas españolas en Japón, así que Rajoy recordó, recreándose en cada sílaba, que ya no se habla de rescate.

La gira japonesa incluye visita a Fukushima y reuniones con el emperador y el primer ministro. Rajoy les ha dado la enhorabuena por lograr los JJOO de 2020.