Los interrogatorios de Velasco sobre la Púnica dejan claro sus dudas sobre el papel de Cifuentes en la adjudicación de la cafetería de la Asamblea

Arturo Fernández acudía a declarar por la presunta financiación irregular del PP madrileño y en el interrogatorio se cuela con frecuencia el nombre de la presidenta madrileña. Cifuentes era la presidenta de la mesa de la Asamblea que adjudicó la cafetería a Fernández, donante del PP.

Al ser preguntado por si "el decisor fue el dedo del político", Fernández respondió que sus "concursos han sido todos más que transparentes". Pero Velasco no ve muy clara la adjudicación.

Minutos después le toca el turno al expresidente de la Asamblea, José Ignacio Echeverría, que sale en defensa de Cifuentes. Al ser preguntado por la fiscal sobre si estaban representantes de la Asamblea como Cifuentes, Echevarría asegura rotundamente que "no".

Una adjudicación presuntamente a cambio de donaciones...que se canalizaban por ejemplo a través de Fundescam. Eloy Velasco le pregunta a Echevarría si "niega que a través de Fundescam se haya financiado ilegalmente el partido" y asegura que "lo hubiera denunciado ante quien le correspondía que era Esperanza Aguirre".

Al juez también le chirría que el mismo que estaba en el patronato de Fundescam, Ignacio González, dirigirera la campaña del PP: "¿Era consciente usted cuando había la sensación de que podía ser Juan Palomo yo me lo guiso yo me lo como?". Pero no acaban ahí los recelos del juez: la fundación para el desarrollo de la comunidad estaba en la sede del PP.