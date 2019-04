Las urnas para el referéndum catalán ya estarían compradas y escondidas en el consulado de un país extranjero en Barcelona

8.000 urnas podrían haber sido ya compradas según las grabaciones a las que ha tenido acceso OKdiario: "Las urnas ya están compradas pero las tenemos escondidas en una embajada y están en Barcelona" asegura Jordi Manyà, coordinador de la Asamblea Nacional Catalana.

Habrían costado 145.000 euros y apunta a alguno de los países dispuestos a reconocer la independencia: "Las tres bálticas Lituania, Letonia y Estonia". En el Govern no lo niegan: "No le voy a decir nada de las urnas hasta que el Govern no decida decirlo" ha asegurado Jordi Turull, conseller de Presidencia.

Mientras, in extremis, el ultimo día antes de las vacaciones del Parlament, Junts pel Sí y la CUP han registrado la primera ley de desconexión, para convocar, organizar y celebrar el referéndum. El Partido Popular y Ciudadanos ha presentado un recurso contra la reforma del reglamento del Parlament ante el TC que previsiblemente admitirá y suspenderá el reglamento como medida cautelar.