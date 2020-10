"Muchos ciudadanos no lo han entendido y quiero decirles que tienen razón". Así se ha expresado Salvador Illa este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde ha entonado el 'mea culpa' por su asistencia al acto de aniversario de El Español.

Tras la controversia despertada, el ministro de Sanidad ha querido comenzar su intervención desde la tribuna dando explicaciones sobre su presencia en esa entrega de premios, a la que asistieron miembros del Gobierno y representantes políticos de la oposición.

"Estuve, como muchos otros. En mi caso, tan solo estuve en representación institucional el tiempo estrictamente necesario para arropar a uno de los premiados por la pandemia, las Fuerzas Armadas, que tan buen trabajo han hecho. Tras la entrega del galardón me fui, no me quedé a cenar", ha aclarado.

Así, aunque ha destacado se cumplía con las normas sanitarias frente al coronavirus, el ministro ha admitido que los ciudadanos que lo han criticado "tienen razón".

"Muchos ciudadanos no lo han entendido y quiero decirles que tienen razón. Es verdad que se cumplía con las reglas y se cumplía con las distancias, pero tienen razón. Fíjense que hasta en los actos, hasta en esos casos, en que se cumplen todos los requisitos, es mejor evitarlos", ha reconocido en la cámara.

"El mejor camino es tan solo uno: la mejor distancia es no estar", ha agregado el titular de Sanidad, que ha señalado que "todos debemos guiarnos por ese camino, porque los ciudadanos tienen razón".

Almeida también hace "autocrítica"

El alcalde de Madrid,, también ha hecho "" por su asistencia al acto de El Español. "No solo debemos velar por el cumplimiento de las medidas, también debemos velar por la ejemplaridad", ha admitido, durante una visita al distrito de Chamartín.

"Deberíamos haber reflexionado sobre si, además de cumplir con la normativa, estábamos transmitiendo el mensaje adecuado a la sociedad", ha reconocido el primer edil de la capital.