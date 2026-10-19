La denunciante del alcalde de Algeciras rompe su silencio: "Si algo me ha frenado a denunciar, ha sido el miedo"

La militante de Nuevas Generaciones del PP ha publicado una carta aclarando que si tardó en denunciar fue "por miedo": "Miedo a lo que vendría después, a tener que enfrentarme a todo esto...". José Ignacio Landaluce ha dimitido.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha anunciado que dejará el cargo el próximo domingo 25 de octubre por la presunta agresión sexual a la joven militante de Nuevas Generaciones del PP. Y ahora la joven ha roto su silencio a través de una carta abierta en la que reconoce que sintió "miedo" al dar el paso de presentar la denuncia.

"Se está cuestionando por qué he tardado tres meses en denunciar. Si algo me ha frenado, ha sido precisamente el miedo. Miedo a lo que vendría después, a tener que enfrentarme a todo esto, a que se cuestionara mi palabra y a leer comentarios como algunos de los que hoy estoy leyendo. Miedo a que, además de afrontar lo sucedido, tuviera que defenderme públicamente de quienes no conocen mi historia. Y, desgraciadamente, parte de esos miedos se han hecho realidad", dice en el periódico 'Europa Sur'.

En la carta señala que no quiere convencer a nadie, pero que le gustaría que "antes de escribir según qué cosas, nos parásemos un momento a pensar en el daño que pueden causar nuestras palabras. Detrás de una denuncia hay una persona. Una persona que siente, que sufre, que tiene una familia, que tiene miedo y que también tiene derecho a intentar recuperar su vida". A las personas que cuestionan su testimonio les dice que entiende su defensa de una persona que ha sido alcalde de Algeciras durante 15 años porque ella también lo conoce desde hace 15 años "y jamás me habría imaginado que llegara a pasarme algo así".

"Me duele especialmente leer determinados comentarios de mujeres. No lo digo desde el rencor, sino desde la tristeza de pensar que quizá no somos conscientes del daño que podemos hacer cuando juzgamos a otra mujer sin conocer su historia", añade.

La joven ha sido citada a declarar por la titular del juzgado número 2 de Violencia sobre la Mujer que investiga la denuncia, en la que relata que el alcalde le tocó el pecho en su despacho de la alcaldía el pasado julio mientras supuestamente le explicaba como autoexplorarse para la detección de posibles tumores.

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