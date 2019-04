La primera semana de agosto, clave para una posible formación de Gobierno dirigido por Rajoy

El martes, Mariano Rajoy se reunirá con cinco partidos: Nueva Canaria, Foro Asturias, Coalición Canaria, UPN e Izquierda Unida. El Miercoles será el turno para PNV, En Marea, Democràcia i Llibertat, Compromís y en Comú Podem.

El Rey ha dejado para el último día las reuniones con los líderes de los cuatro partidos con mayor representación parlamentaria, por este orden: Albert Rivera, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.

Después, el presidente en funciones podría presentarse al pleno de investidura el martes 2 de agosto. La segunda votación para poder ser investido por mayoría relativa sería el viernes 5. Así se podría cumplir sus planes de formar gobierno el día 8 de agosto y tener unas pequeñas vacaciones en torno al 15 de agosto.

Sin embargo, fuentes populares aseguran que no habrá sesión de investidura sin apoyos, y de momento no los tiene. Eso es, tras la ronda de contactos el rey podría abrir una semana de reflexión, del 1 al 7 de agosto, volver a convocar contactos, del 8 al 14, y celebrar los dos debates de investidura la semana del 15. Con este planteamiento, no habría gobierno hasta el lunes 22 de agosto.