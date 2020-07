El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha indicado que hasta ayer, jueves, se han registrado unas 510.000 solicitudes del Ingreso Mínimo Vital y "lo normal" es que "al menos el 50% no cumpla los requisitos" para percibirlo.

En una entrevista en Antena 3, Escrivá confesó que "no nos esperábamos un número tan alto" de solicitudes en lo que lleva de vigencia la nueva prestación, desde el 15 de junio.

El ministro señaló que, en base a experiencias previas, "lo normal es que, en estas situaciones, al menos el 50% no cumpla los requisitos" para percibirlo. Explicó que la vía telemática ha sido la predominante para las solicitudes del Ingreso Mínimo y "ha funcionado muy bien", aunque no descartó que haya podido "haber algún problema" en su gestión en algún momento.

En cuanto a la situación laboral, el ministro afirmó que los resultados están siendo "algo mejores incluso de lo que esperábamos". En este sentido, indicó que ya se ha recuperado casi el 40% del empleo que se perdió y se ha reactivado el 60% de los trabajadores en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) "en un periodo de dos meses".

De cara a la senda que siga la recuperación, Escrivá señaló que el escenario más probable es que sea "lenta" aunque "todo puede pasar", en referencia a que la situación pueda ser peor en otoño. Sobre los rebrotes, dijo que "estaban previstos" y están "controlados", con lo que afirmó que no cree que sea un motivo de alarma particular.

Además, explicó que se está negociando con los agentes sociales que el modelo de ERTE aplicado durante la crisis, con un esquema de exenciones en el pago de cotizaciones sociales, "se convierta en algo estructural" y "sea la forma de gestionar situaciones en el futuro que pueden producirse en algunos sectores a partir de septiembre".

El ministro también apuntó que el consumo y la inversión se recuperarán a un ritmo más lento y que "no hay que descartar que durante un cierto tiempo haya una resistencia a consumir y a invertir". Preguntado por las previsiones de la OCDE, que pronostica que la tasa de paro podría superar el 20% este año, Escrivá dijo que esas cifras "no me casan con la información que va llegando día a día".