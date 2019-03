El kamikaze indultado por el Gobierno volverá a la cárcel

A al Kamikaze Jorge Ríos Salgado, le quedan dos meses de libertad. El Gobierno le concedió un polémico indulto, después de matar a José Antonio Dolz, cuando circulaba por la AP-7 en dirección contraria. Pero el empeño de la familia de la víctima, consiguió que el Tribunal Superior revocara el indulto. Ahora deberá entrar en prisión de nuevo, no más tarde del 17 de marzo.



Es la primera vez que el Tribunal Supremo revoca un indulto. Los magistrados consideraron que no estaba bien justificado. Le dio al Gobierno el plazo de tres meses para que explicara bien los motivos del indulto, un plazo que vence dentro de dos meses



El Ejecutivo no volverá a pedir para Jorge Ríos Salgado ningún otro indulto, esperará a que se pronuncie el Tribunal Constitucional, pero mientras tanto, el kamikaze deberá entrar en prisión.