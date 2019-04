Junqueras, tras la aplicación del 155: "Nos toca defender la democracia, y, obviamente, la república"

El Govern no se achanta ante la anunciada aplicación del artículo 155: "Nos toca defender la democracia, y, obviamente, defender la república". Para llegar a esa república independiente aseguran que no se quedarán de brazos cruzados: "El no hacer nada no forma parte de ningún escenario. Es un tema de dignidad institucional" ha defendido Turull.

Turull ha reafirmado la legitimidad del Parlament y ha descartado elecciones en Cataluña: "No están sobre la mesa". Defiende que actuarán con cabeza, estómago y corazón, y que no tardarán en hacerlo: "Cualquier anuncio en esta semana lo hemos de hacer con el Parlamento, el Govern, grupos parlamentarios. Una vez decididas (las medidas), las anunciaremos enseguida".

La CUP sigue presionando para que se declare la independencia: "Estamos alerta, estamos precavidos". El bloque independentista cree que Rajoy ha dado un golpe de Estado de Estado en Cataluña: "El PP y sus aliados han consumado un verdadero golpe de Estado contra un gobierno y contra un Parlamento legítimos" ha defendido Junqueras.

Mismos términos empleados por la presidenta del Parlament, Carme Forcadell: "Ha anunciado la ejecución de un golpe de estado de facto". Lamentan, dicen, que el Gobierno quiera humillar a Cataluña.