Junqueras rechaza ser candidato a la presidencia de la Generalitat tras el no de la CUP a Mas

Junqueras ha defendido de nuevo la "obligación" de todas las partes de agotar los plazos legales para intentar llegar a un acuerdo que facilite la formación de un gobierno para avanzar hacia la independencia, y ha advertido de que lo contrario sería una "irresponsabilidad".

El presidente de ERC ha reiterado la "lealtad" de su partido con los compromisos adquiridos y con Artur Mas como candidato a la presidencia de la Generalitat, al que ha pedido que aparque la posibilidad de un nuevo escenario electoral hasta el próximo lunes, una vez concluido el plazo legal para la investidura.

En este sentido, ha señalado que "no nos postularemos -para una candidatura- esta semana, estamos fuera de cualquier candidatura, no queremos ponerla en estos días que quedan, somos leales a nuestros compromisos, entre ellos que el candidato es Mas y nos mantenemos, lo que pedimos a todos es que se sienten y continúen negociando".

Junqueras ha alertado del "riesgo" de que unas nuevas elecciones aboquen a una gobernabilidad "compleja", que no sea ni "fácil" ni "sencilla", y que no permita desencallar la situación de bloqueo actual para investir al presidente catalán y derive en otra dinámica electoral en julio.

Tras el no de la CUP, el líder independentista ha insistido en la necesidad de intentar llegar a un acuerdo, al tiempo que ha avisado de que no se puede ni excluir a parte del independentismo si se quiere lograr la República catalana: "La respuesta no puede ser suprimir este sector, porque nunca tendremos la mayoría que necesitamos para lograr la independencia", ha recalcado Junqueras.