El juez rechaza la petición de Anticorrupción y deja en libertad a Oleguer Pujol

MISMAS MEDIDAS CAUTELARES QUE SU HERMANO JORDI PUJOL FERRUSOLA

El hijo menor de los Pujol, Oleguer Pujol, finalmente no va a la cárcel. No obstante, el juez De la Mata, en un auto, le ha retirado el pasaporte y le ha impuesto comparecencias cada 15 días en el juzgado más próximo. De esta manera, no acoge la petición solicitada por la fiscalía Anticorrupción, que quería que fuera encarcelado de forma provisional por blanqueo de capitales.