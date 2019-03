El juez imputa a la tesorera y al asesor jurídico del PP por falsedad en el despido de Bárcenas

El juez Arturo Zamarriego ha citado a declarar el próximo 9 de febrero en calidad de investigados a la gerente y tesorera del PP, Carmen Navarro, y al asesor jurídico Alberto Núñez para aclarar si el partido supo que el extesorero Luis Bárcenas había solicitado su reingreso mediante una carta.

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Madrid ha dictado una providencia, en la que llama a declarar a ambas personas como investigadas por falsedad documental, figura que sustituye a imputadas en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El juez ha acordado estas citaciones tras escuchar el pasado 22 de diciembre como imputada a la jefa de personal del PP, Milagros Puentes, que fue denunciada por el extesorero, que sostiene que mintió en el juicio sobre su despido improcedente.

Puentes afirmó al magistrado que la gerente y el asesor jurídico del PP la acompañaron a la notaria para firmar un acta donde negaba que hubiera visto un documento firmado por ella por el que Bárcenas pedía su readmisión tras su excedencia como senador.

Del mismo modo, la defensa de Bárcenas ha solicitado al juez que llame a declarar como testigo a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, una petición que el magistrado tiene pendiente de resolver, así como el expediente laboral completo del extesorero como prueba documental.

En su denuncia, Bárcenas acusaba a la jefa de personal, Milagros Puentes, de estafa procesal y falsedad documental en un acta notarial en relación con el pleito del extesorero por despido improcedente y en el que él reclamaba su readmisión en el partido.

Dentro de ese procedimiento, Bárcenas aportó un documento fechado el 12 de febrero de 2010, sellado por el PP y firmado por Puentes por el que pedía su readmisión tras su excedencia como senador.

Al respecto, Puentes aseguró en el juicio "que el mencionado escrito nunca le ha sido entregado, remitido o exhibido por su remitente (Bárcenas), y no ha puesto en el mismo sellos o firma una acreditación de su recepción". No obstante, Puentes reconoció ante el juez Zamarriego su firma en ese escrito aunque no supo explicar por qué figura en él.