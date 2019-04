El juez decano de Madrid asegura que no hay manos negras detrás de la desaparición del sumario de los ordenadores de Bárcenas

AFIRMA QUE SIMPLEMENTE SE HA EXTRAVIADO

El juez decano de Madrid asegura que no existen manos negras detrás de la desaparición del sumario de los ordenadores de Bárcenas, simplemente se ha extraviado y está claro que no hay conspiraciones porque el sumario ya está reconstruido. "Es posible que la causa aparezca en un lugar que no era al que en principio iba destinada, que era la Audiencia Provincial, entonces se desvanecerá la teoría de la conspiración", explica el juez decano de Madrid, Antonio Viejo Llorente. A lo que añade que "en caso de que no aparezca, habrá que esperar al resultado de la investigación que posiblemente se abrirá por ese juzgado".