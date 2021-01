El juez número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que investiga la financiación de Podemos, ha archivado la parte concerniente a la reforma de la sede de los morados, después de que hiciera lo mismo con la pieza referente a su caja de solidaridad. Según un auto al que ha tenido acceso laSexta, no ha quedado acreditado que se utilizara ese dinero para otros gastos o conceptos que no fueran los propios de la rehabilitación.

Así, dado que no consta "una distracción del dinero destinado a la ejecución de las obras de rehabilitación del edificio sito en la calle Francisco Villaespesa nº 18 de Madrid, para pagos u obras ajenas a las propias de dicha rehabilitación", el juez Escalonilla acuerda sobreseer la causa.

Según el magistrado, la falta de licitación pública no es constitutiva de delito y aunque los precios de licitación y de adjudicación entre ambas no coincidan, "fue debido a una valoración de las obras en el proyecto Básico y en el proyecto de Ejecución no conforme con el valor de mercado". El objetivo, dice el juez en el citado auto, es pagar "un importe inferior por el impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras" y no que se haya utilizado para pagos ajenos a la reforma.

El juez rechaza retirar la condición de imputado

En un segundo auto, el juez Escalonilla rechaza desimputar al partido como persona jurídica y lanza duras críticas al partido sobre los mecanismos internos de control.

"No cabe apreciar que el programa de cumplimiento normativo o 'compliance guides' del partido político Podemos resulte eficaz, lo que determina que siendo objeto de investigación en la presente causa la posible comisión por parte de cargos ejecutivos de dicho partido político de un presunto delito de financiación ilegal, de existir indicios de la comisión de dicho delito resultaría igualmente responsable penal dicho partido político", dice el togado en el texto, abriendo la puerta a que de detectarse irregularidades en la normativa legal sobre su financiación, se le puedan exigir responsabilidades al partido.

Ya archivó la causa sobre su 'caja B'

Escalonilla ya archivó en octubre la causa por la supuesta administración desleal de la Caja de Solidaridad del partido, atribuida al portavoz Rafael Mayoral por el exabogado de la formación morada José Manuel Calvente.

El juez Juan José Escalonilla reconocía en su auto que no hay pruebas de la llamada caba B del partido de Iglesias y señaló que los hechos "no resultan indiciariamente expositivos de una presunta administración desleal del numerario del Fondo de Solidaridad de Podemos por parte de Rafael Mayoral".

"Ningún indicio existe de que dicha asociación no desarrolle la actividad para la que fue constituida, ni tampoco y por tanto que dichas cantidades recibidas de Podemos, pudiendo provenir la Caja de Solidaridad, no lo sean sino para llevar a efecto dicha actividad", apuntó el juez.

De momento se mantiene la investigación abierta por los contratos del partido de Iglesias con la agencia Neurona Comunidad.