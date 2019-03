Josep Rull: "Si Pujol no se hubiese apartado, lo habríamos hecho nosotros"

Según una entrevista que recoge el diario 'El País', Rull sostiene que el partido actuó con celeridad después de que el expresidente reconociera que mantuvo durante 34 años cuentas ocultas al fisco español en el extranjero. Para Rull, las decisiones rápidas "son un mensaje de condena".

También afirma en la entrevista que CDC acepta y no se opone al acuerdo de los grupos del Parlamento catalán para que Pujol comparezca ante la cámara en septiembre, pero agrega que el partido quiere evitar "hacer leña del árbol caído".

Al ser consultado si el presidente catalán Artur Mas pactó con Pujol la renuncia, Rull subraya que no fue necesario. "No hizo falta. Si el presidente Pujol no hubiese tomado la decisión, lo habríamos tenido que hacer nosotros", manifiesta.

Ha mantenido que "el mensaje de condena son las decisiones rápidas y fulminantes" que Convergència ha "adoptado" y en las que, según Rull, Pujol "ha ayudado". Asimismo, ha aclarado que "desde el principio" Convergència manifestó que "no era una situación aceptable" y que en 72 horas el expresidente "dejó todos los cargos". "A partir de aquí, la indagación y la resolución de su situación fiscal corresponde a otras instancias", ha apuntado el nuevo número dos de CDC.