José Antonio Sánchez, presidente de RTVE: "No vi la entrevista a Pablo Iglesias pero fue dignísima"

CAMBIA SU DISCURSO EN POCOS MINUTOS

El presidente de RTVE asegura que no vio la entrevista a Pablo Iglesias en la cadena pública, en la que el periodista Sergio Martín le dijo al líder de Podemos que estaría de enhorabuena por la excarcelación de etarras: "No la vi, no puedo opinar, no lo sé". Minutos después, ya ante los diputados, ha cambiado el discurso y ha defendido con vehemencia que la entrevista estuvo muy bien hecha: "Fue impecable y dignísima".