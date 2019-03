José Antonio Sánchez, presidente de RTVE: "Es de agradecer que el PP me busque un puestecito"

Sánchez ha respondido así durante su comparecencia ante la Comisión de Control Parlamentario de la Corporación RTVE en el Senado a las críticas a su gestión realizadas por Ciudadanos, Podemos y PSOE.

"La mejor noticia para la televisión es que a usted le quedan algo más de tres telediarios al frente de RTVE y lo que le puedo decir es que este Parlamento le va a cesar, le va a cambiar, va a poner a otro presidente", le ha espetado el senador socialista Óscar López, en referencia a la nueva ley de elección de cargos de RTVE, que obliga a la designación de un nuevo presidente en tres meses.

"Dejo la mejor televisión de los últimos años con diferencia. No entiendo que, si la televisión está como dicen que está, hagan una ley y pongan tres meses para quitarme, y no pongan tres semanas, tres días o tres horas", ha contestado Sánchez.

En ese sentido, ha instado al PSOE a que presente una iniciativa parlamentaria para que la elección del futuro presidente se agilice. "Espero que se den prisa porque están manteniendo aquí a un señor que manipula, que purga a la gente. Creo que se deben de dar prisa y reducir esos plazos", ha ironizado Sánchez, tras asegurar que la cadena está "muchísimo mejor" que antes de que él se pusiera al frente de RTVE.

El senador socialista ha lamentado "la chulería y la prepotencia" de Sánchez: "Parece que ha estado sufriendo en RTVE a razón de ciento y pico mil euros al año".

La senadora de Podemos Pilar Lima ha criticado que el presidente del ente público haya querido que TVE fuera un "boletín de propaganda, no una televisión plural", y ha denunciado que ha habido censura y se han realizado nombramientos y ceses por motivos políticos. Además le ha que "el PP le está preparando un puesto para entrar en el Senado en las futuras elecciones".

Sánchez no ha dudado en contestar: "Es de agradecer que el PP me busque un puestecito y se lo agradeceré muchísimo". Es más, no ha tenido reparo en mostrar sus afinidades en política: "Yo voto al PP. Desde luego, a quien no he votado en mi vida ha sido a la Izquierda Plural".