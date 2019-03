Las becas centran las nuevas protestas y manifestaciones de los estudiantes

Un portavoz de EeM ha explicado que, entre los institutos, la huelga ha sido más seguida en los de Cantabria, Aragón, Castilla y León, Barcelona y Murcia. "Sabemos que son fechas difíciles por los exámenes y porque el curso académico está a punto de terminar, pero la huelga era necesaria ante los recortes y la política de becas el gobierno del PP", ha dicho el presidente de Faest, Fidel González.

Según González, el actual sistema de becas es "inaceptable" porque "miles de estudiantes se han quedado sin ayudas o van a recibir una cuantía mínima y no van a poder seguir estudiando".

Los escasos incidentes registrados en este nuevo día reivindicativo se han producido en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), donde una treintena de jóvenes ha recorrido durante esta mañana varias instalaciones, han causado algunos daños materiales y han entrado en las aulas, obligando a suspender algunas clases. Fuentes de la UPV han informado de que el grupo ha entrado en el campus y "ha hecho algún destrozo, vaciando extintores, tirando petardos o volcando algunos contenedores de basura".

En Madrid, universitarios miembros de el Colectivo de Estudiantes de Madrid (CEM), que no han convocado huelga, aunque apoyan las protestas, han hecho una representación titulada "Fusilamiento y entierro de las becas", en la plaza de la facultad de Medicina de la Universidad Complutense. La huelga y las manifestaciones han contado con el apoyo de las Federaciones de la Enseñanza de CCOO, UGT, CGT y STES.

Sin embargo, el Sindicato de Estudiantes y la Plataforma de Afectados por las Becas (PAB), que también son contrarios a la política del Ministerio de Educación, no se han sumado en esta ocasión. La manifestación de Madrid, a la que han acudido algunos cientos de estudiantes que han pedido la dimisión del ministro de Educación, José Ignacio Wert, se ha celebrado bajo el lema "Contra el tasazo y los recortes de las becas. No al cierre de centros, no a la venta de campus".

Al término, se ha leído un manifiesto en el que se ha criticado que "gran cantidad de las solicitudes de becas no han obtenido respuesta, otras han sido resueltas con cuantías irrisorias y muchas otras han sido denegadas aún cumpliendo con los requisitos necesarios para su solicitud".

Sin embargo, el ministro aseguró hace pocos días en el Congreso que, según los presupuestos de 2014, se han destinado a las becas y ayudas generales al estudio 1.411 millones de euros, 250 más que en el anterior. Además, Educación informó de que casi la totalidad de la parte fija de las becas ya ha sido pagada y casi el 95% de la variable; Wert aseveró que a mediados de mayo estaría todo el tema de las becas resuelto.

En Santander, entre 300 y 400 estudiantes se han manifestado para protestar contra los recortes en educación, la reforma educativa y la subida de las tasas universitarias bajo el lema: "Defendiendo la Educación Pública".

En Zaragoza, los estudiantes se han concentrado ante las puertas del Gobierno de Aragón para protestar contra "los recortes y las expulsiones"; unos 3.000 según los convocantes y 400 según la Policía, han realizado una marcha con el lema "8M Contra los recortes y expulsiones, estudiantes en lucha".

Por otra parte, el portavoz del colectivo Estudiantes Pre-Parados de Las Palmas de Gran Canaria, Carlos Expósito, ha denunciado que "cuando se acerca el final del curso, más del 40% de las becas no se han ingresado a los estudiantes de enseñanza media y universidades" en Canarias.