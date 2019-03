Jordi Pujol no quiere acudir al Parlament antes de que declare su hijo ante la Audiencia Nacional

SE NIEGA A CONTESTAR A LAS PREGUNTAS DE LOS PERIODISTAS

Jordi Pujol se está replanteando si va acudir o no al Parlament a dar explicaciones sobre el origen de su fortuna. Después de comunicar que pretendía declarar en los primeros días de septiembre, ahora empieza a estudiar la posibilidad de no hacerlo. Para empezar, y según ha publicado este jueves el diario El País, el patriarca del ‘clan Pujol’ no quiere asistir antes de que su hijo mayor declare ante el juez Ruz en la Audiencia Nacional. Esta situación contrasta con la posición presentada al principio por el expresidente de la Generalitat, dispuesto a colaborar con el Parlament y Justicia. De momento, rehúsa contestar a las preguntas de los periodistas.