Jon Echeverría (PP) pide desalojar la acampada de Sol porque "hay porros" y "promueve matar a Ayuso y Almeida"

El joven candidato del PP y cabeza de lista por Guipúzkoa asegura que "la acampada es absolutamente ilegal y es una usurpación de un espacio público, de una plaza que debería ser de todos y está ocupada por personas que promueven la delincuencia y el asesinato".

El Partido Popular ha centrado su precampaña electoral en oponerse a la acampada por la vivienda en Sol, con Jon Echeverría, candidato por Guipúzcoa, defendiendo la necesidad de desmantelar esta protesta. En una entrevista en Más Vale Tarde, Echeverría calificó la acampada de "ilegal" y una "usurpación" del espacio público, acusando a los manifestantes de promover la delincuencia. Siguiendo la postura del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, afirmó que la acampada es un "foco de insalubridad" que debe ser desalojado, describiendo situaciones de violencia y condiciones insalubres en el lugar.

El Partido Popular ha decidido hacer de su oposición a la acampada por la vivienda en Sol uno de los ejes centrales de su precampaña de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y Jon Echeverría, el jovencísimo candidato del PP que será cabeza de lista por Guipúzcoa ha defendido este martes en Más Vale Tarde la necesidad de desmontar una protesta que considera "ilegal".

"Las manifestaciones son libres, pero la acampada es absolutamente ilegal y es una usurpación de un espacio público, de una plaza que debería ser de todos y está ocupada por personas que promueven la delincuencia y el asesinato", ha afirmado en su entrevista con Iñaki López.

Además, en la misma línea que hizo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Echevarría ha asegurado que la acampada de Sol es "un foco de insalubridad que debe ser cuanto antes desalojado", ya que, según él, "hay basura, porros, orina y cuchilladas".

Asimismo, ha definido como violentos a los activistas que, casi un mes después, se mantienen protestando por la vivienda en la Puerta del Sol. "Llaman a comerse a los ricos y matarlos, y a matar a Ayuso y Almeida y colgar sus cabezas en una pica", ha añadido Jon Echeverría.

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