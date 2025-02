Jenni Hermoso recurrirá la sentencia contra Luis Rubiales que le absuelve del delito de coacciones

Jenni Hermoso, futbolista del Tigres de México e internacional con España, va a recurrir la sentencia contra Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, en la que queda absuelto del delito de coacciones a pesar de quedar demostrado el delito de agresión sexual por el beso no consentido a la jugadora en Sidney.

La defensa de la campeona del mundo, en ese sentido, se muestra satisfecha por el hecho de que haya quedado demostrado el delito de agresión sexual, pero consideran que además hubo coacciones a Hermoso. Por ello van a presentar el recurso, basándose en el auto de un juez en el que da total credibilidad al testimonio de la jugadora.

Mientras Hermoso guarda silencio, quien sí se ha pronunciado en la misma línea que la defensa de la futbolista es Irene Paredes. Ha sido en una rueda de prensa, donde ha mostrado su conformidad con que se haya reconocido el delito de agresión sexual pero resalta lo "raro" que es que no haya condena por coacciones.

"Me parece acertada la condena por agresión sexual. Lo que me parece algo llamativo, raro, es que no haya condena por coacciones", ha asegurado la futbolista sobre el caso del beso no consentido a Jenni Hermoso tras la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Por otro lado, la Fiscalía se encuentra estudiando si presentar o si no presentar recurso tras la sentencia del juez a Luis Rubiales, en un asunto que van a analizar de manera pormenorizada.

Rubiales quiere la absolución

Luis Rubiales, expresidente de la RFEF, considera que la sentencia que el condena por agresión sexual a Jenni Hermoso es injusta. Por ello, recurrirá el fallo del juez que le condena a una multa de 10.800 euros por el beso no consentido a la futbolista de la Selección. Por ello, su defensa va a pedir la absolución.

Las dos partes van a hacerlo. Las dos partes van a recurrir una sentencia que lo deja claro. Porque lo que Rubiales define como "besito" fue una agresión sexual. Así lo dice el fallo del juez de la Audiencia Nacional, después de ver las imágenes y del testimonio de un Jenni Hermoso que asegura que nunca dio su consentimiento.

El juez da credibilidad al testimonio de Hermoso

"En ningún momento busqué ese acto, ni mucho menos me lo esperé. Ni sentí ni vi gestualizar con su boca ningún tipo de pregunta", aseguró la jugadora en un momento del juicio en un testimonio al que el juez da total credibilidad.

Porque en la sentencia se incluye una descripción similar a la realizada por la jugadora. El juez ve probado que Rubiales "sujetó la cabeza de la jugadora con ambas manos, y de manera sorpresiva y, sin consentimiento ni aceptación de la jugadora, le propinó un beso en los labios".

Vilda, Rivera y Luque, también absueltos del delito de coacción

Además, aparte de Rubiales, los otros tres acusados en este caso han sido absueltos de coacciones. El juez considera que ni Jorge Vilda, exseleccionador femenino; ni Rubén Rivera, exresponsable de Marketing de la Federación; ni Albert Luque, director de la selección masculina coaccionaron a Jenni Hermoso ni a su entorno.