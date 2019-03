Jaume Matas no consigue frenar su ingreso en prisión

LA AUDIENCIA DE PALMA HA RECHAZADO SU ÚLTIMO RECURSO

La Audiencia provincial de Palma rechaza la última petición que le quedaba al expresidente balear para no entrar en prisión. En ella, Matas solicitaba que, si no se le perdonaba totalmente la pena, al menos se le cambiase por otra que no fuese la cárcel. La Sala insiste en que ese argumento ya fue rechazado por el Consejo de Ministros en la petición de indulto. Además, también solicitaba la suspensión hasta que el Tribunal Constitucional se pronunciase sobre su recurso el recurso de amparo.