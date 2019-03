Los interventores no ven cohecho en los papeles de Bárcenas

NO SE PUEDE PROBAR QUE POR CADA DONATIVO HUBIERA TRATO DE FAVOR

Los papeles de Bárcenas no serían suficientes para saber si hubo o no cohecho. Según 'El Mundo', los interventores adscritos a la Fiscalía no pueden probar que por cada donativo que aparece en los papeles hubiera detrás un trato de favor o una adjudicación de obra. Señalan que aunque algunos apuntes sean veraces, eso no quiere decir que todos lo sean.