Interior responde al soberanismo catalán con el traslado de 300 efectivos antidisturbios

Las movilizaciones sociales en Cataluña siguen hacia adelante. Hay convocadas nuevas concentraciones mientras Interior envía refuerzos a Cataluña. Los Mossos de Esquadra han impedido acampadas frente a la Delegación del Gobierno de Barcelona, no ha habido heridos ni detenciones, pero sí gritos a favor de la consulta y de la independencia.



El 30 de septiembre a las 19:00 miles de catalanes se concentraron en las plazas de los Ayuntamientos convocados por la Asamblea Nacional Catalana, lo hacían al grito de "queremos votar". Este colectivo ciudadano, junto con Omnium lidera la estrategia de mantener la tensión en las calles a favor de la consulta pese a la suspensión del Tribunal Constitucional.



En palabras de Carme Forcadell, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, "a partir de este momento, el Tribunal Constitucional no tiene credibilidad delante del pueblo de Cataluña, no puede decidir nuestro futuro".



A través de las redes sociales también se está luchando a favor de la consulta. El Gobierno ha querido recordar que garantiza la libertad de expresión. En palabras de Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Ejecutivo, "respetamos la libertad de expresión, que es respetar la Constitución. Además, respetamos la Constitución y las leyes".



Interior ha confirmado que ha enviado a cientos de antidisturbios a Cataluña para reforzar la seguridad en los edificios gubernamentales, aunque desvinculan esta movilización de la siutación actual".