El PP trata de rebajar las palabras de Esteban González Pons. Lo hace tras uno de los ataques más agresivos que se recuerdan en su historia contra las instituciones que vertebran España.

El vicesecretario de Acción Institucional del PP calificó este martes al Tribunal Constitucional (TC) como "el cáncer del Estado de derecho". Lo hizo en un coloquio en el Círculo Ecuestre, donde también cargó con dureza contra su presidente, Cándido Conde-Pumpido. Así, González Pons llegó a plantear que el PP deje de presentar recursos ante el TC para impedirle "la posibilidad de mutar la Constitución".

Desde Génova, según ha podido saber laSexta, consideran que su frase "no es afortunada" y se han disculpado "con las personas que sufren o han sufrido esa enfermedad". Y el propio Pons trasladaba su rectificación. "La comparación entre el TC y el cáncer no es afortunada. Quiero retirarla y disculparme de manera muy concreta con las personas que sufren o han sufrido esa enfermedad. En el PP sí sabemos reconocer un error", decía. Y aunque insistía en sus críticas a la independencia judicial, sí matizaba también al idea de no recurrir más al TC. "El PP no dejará ninguna vía política, social o judicial sin explorar para evitar lo que entiende que es una medida ilegal e injusta. Por tanto, llevaremos al Tribunal Constitucional la Ley de Amnistía cuando esté aprobada de manera definitiva", agregaba.

Este miércoles, a primera hora, tanto el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, como el vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, también han intentado rebajar y matizar las palabras de Pons. "Son unas declaraciones que el propio Pons matizó y pidió disculpas. A veces cuando hacemos comparaciones pueden no ser lo más adecuado, lo aclaró perfectamente", ha justificado Tellado. No obstante, el portavoz popular ha insistido en que en el "TC hay dos personas que provienen del Gobierno de Sánchez nombradas a propuesta del PSOE y que preside el TC una persona que fue FGE del señor Zapatero".

En la misma línea, en una entrevista en Antena 3, Sémper ha defendido que "Pons tiene la trayectoria y el respeto de todo el partido como para que nadie haga falta que le pida rectificar". En cuanto a la posibilidad de que el PP se esté planteando dejar de recurrir al Constitucional, Sémper ha descartado renunciar a cualquier vía "frente a los desmanesy atropellos de este Gobierno, y uno de ellos es la ley de amnistía".

El PSOE critica que el PP sigue la estela antisistema de Pons y se sitúa en los márgenes del sistema democrático

Desde el PSOE, señalan que la mano derecha de Alberto Núñez Feijóo, Miguel Tellado, se mantiene en la estrategia de ataque y desprestigio a las instituciones y afean que las declaraciones de Tellado hoy en RNE amplían la deriva antisistema del PP y su líder, atacando gravemente el Tribunal Constitucional y al Congreso de los Diputados.

Creen los socialistas que el PP está caminando sin control hacia los márgenes del sistema democrático, asumiendo los postulados antisistema de la ultraderecha más dura no solo de sus socios de VOX, también del trumpismo más echado al monte de la antipolítica. Así, insisten en que referirse al Congreso de los Diputados, al Tribunal Constitucional, al Gobierno de España o al presidente del Gobierno en términos de ilegitimidad, inhabilita al Partido Popular, no ya para poder ser alternativa de gobierno en algún momento. Deja fuera a esta formación de la lógica democrática que debería tener como principal partido de la oposición.

Por ello, piden a Feijóo y al PP que regrese de "este viaje a ninguna parte" que ha emprendido para contentar al ala dura del PP y a sus socios neofascistas de VOX. Y añaden que la deslegitimación de las instituciones no es propio de demócratas convencidos, y genera en la sociedad crispación y dudas que un partido que se autodenomina de Estado y constitucionalista no debería fomentar. Finalmente, mantienen su mano tendida para buscar puntos de encuentro con el PP y mejorar la vida de los ciudadanos, a pesar los que señalan como "declaraciones diarias incendiarias" de los dirigentes conservadores.