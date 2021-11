Desde hace unos meses, familias que han perdido a su padre o su pareja recientemente están recibiendo una carta del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En ella les recuerdan que, gracias a la Comunidad de Madrid, ellos apenas pagan por el impuesto de sucesiones. A muchos esa carta les ha molestado. Es lo que le ha sucedido a Marisa Jaén. Su madre, Teresa, murió el año pasado.

Su relación era estrecha, hasta vivían juntas. "Estaba muy activa y la echamos muchísimo de menos. Fue un palo enorme", ha contado a laSexta Marisa. Teresa no murió de coronavirus, pero la pandemia ocasionó que la despedida fuera agria, como la de mucha otra gente. Al poco tiempo de gestionar la herencia, recibió una carta de la Comunidad de Madrid recordándole cuánto se ha ahorrado en el impuesto de sucesiones.

"En el caso de que la Comunidad de Madrid no hubiera aprobado beneficios fiscales, usted hubiese tenido que pagar 22.409,56 euros", se indica en el documento que recibió Marisa, que lamenta mucho haber recibido algo así: "¿Tacto? No se refieren ni al fallecimiento en la carta. Me pareció de mal gusto, de poquísima sensibilidad". Esta carta la manda la Comunidad de Madrid desde finales de junio a aquellos que gestionan una herencia.

Una misiva capaz de generar malestar y rechazo en un momento delicado que, además, Marisa también conoce como abogada cuando hace estos trámites para sus clientes: "La gente se queda, sobre todo, sorprendida. No lo entienden, esto no ha pasado nunca". En redes sociales se puede encontrar a quienes la han recibido y lo califican como "tremendo" o incluso "grotesco" y de "mal gusto".

La rebaja de impuestos de Ayuso provoca falta de profesionales sanitarios y cierre de 37 centros de urgencias en Madrid desde hace más de un año y medio"

"Recibimos en mi casa dos comunicaciones oficiales de la Comunidad de Madrid. Solo hay que unirlas para comprobar que la rebaja de impuestos de Isabel Díaz Ayuso provoca falta de profesionales sanitarios y cierre de 37 centros de urgencias en Madrid desde hace más de un año y medio. Toma libertad", ha denunciado a través de Twitter la usuaria '@LadyMontaña'.

"Insensibilidad" sobre todo en un periodo que puede seguir siendo de duelo por una pérdida. "Lo único que puede hacer es incrementar los sentimientos de frustración, de rabia y de ira", ha detallado la psicóloga Consuelo Tomás a laSexta, donde ha añadido: "Las personas que vienen a nuestra consulta nos han comentado que darían todo el dinero del mundo para que su familiar estuviera con él". Fuentes del gobierno madrileño defienden el valor de esta carta, en sintonía con sus políticas.

La califican de informativa, y por ello aseguran que la van a seguir mandando. Algo que para la oposición demuestra falta de empatía. "Nos parece obsceno que se use una propaganda de estas características. Lo que les están diciendo a los familiares es que se han ahorrado un dinero que ellos se han ahorrado en servicios públicos que eran absolutamente necesarios durante una pandemia", ha criticado Mónica García, portavoz de Más Madrid y líder de la oposición en la Comunidad.

Además, el ahorro del que habla la carta no es ninguna novedad. Se trata de un impuesto bonificado en esta Comunidad, desde hace ya 14 años