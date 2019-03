Un informe de la UDEF revela que la trama Gürtel comenzó en 2002 y no en 2007

SE HAN DETECTADO ACTOS PAGADOS EN NEGRO EN AÑOS NO ELECTORALES

Los supuestos pagos en B del Partido Popular a la trama Gürtel no comenzaron en 2007, si no cinco años antes de las campañas electorales que investiga el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Es lo que revela un nuevo informe de la UDEF. La policía ha detectado 74 actos de los populares pagados en negro en dos años no electorales. Entre ellos el congreso regional del PP valenciano en 2002.