Si la lluvia influye o no a la hora de votar, lo cierto es que, en estas elecciones no tendrá tanta importancia, según los expertos: "Creo que va a tener un papel menor, va a haber una movilización mayor porque la gente percibe que estas son unas elecciones de cambio y no de continuidad" asegura Sandra León, profesora de ciencias políticas en la Universidad de York. Un mito que, en esta ocasión, podría desterrarse.

También se tiende a pensar que los votantes de izquierdas se abstienen más pero ¿es cierto? "Realmente lo que vemos en las encuestas es que quienes tienden a abstenerse son los que dicen no tener ideología y situados en el centro-izquierda" dice Marta Romero, politóloga y subdirectora de Laboratorio Fundación Alternativas.

Otro de los falsos mitos sostiene que los ricos votan a la derecha y los pobres, a la izquierda: "En España ricos y pobres son ideológicamente muy parecidos. Hasta ahora ricos y pobres tenían preferencias similares respecto al estado de bienestar" dice Sandra León.

El 70% de los electores decide su voto antes de la campaña electoral y, aunque no son decisivas, en esta ocasión, dicen los expertos, juegan un papel muy importante: "La indecisión es mayor y deja más margen a los partidos para que en el último momento puedan persuadir a que cambien el voto" afirma Sebastián Lavezzolo, politólogo.

Y los sondeos... ¿sirven para hacer predicciones? "Es equivocado pensar que los sondeos sirven realmente para predecir el voto, es lo que peor hacen los sondeos. Lo que hacen son estimaciones electorales, no predicciones de voto" explica Marta Romero.

Mitos que podrían quedar desterrados de nuevo tras el 20D.