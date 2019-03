Imputados dos Mossos d'Esquadra por las lesiones a Esther Quintana

Dos agentes de los Mossos declararán como imputados: el escopetero y el jefe de la unidad que intervino. La decisión del juez se basa, según el auto, en las declaraciones de los testigos, informes médicos y otras pruebas, como un vídeo que demuestra que el 14N los Mossos cargaron y dispararon en la zona en la que Esther Quintana perdió un ojo.

"Indescriptible. Pensaba: no puede ser, me han dado, no puede ser... Enseguida dije: Luis, que me han dado. Me puse la mano en la cara, gritando. El me miró y yo le dije: no tengo ojo, no tengo ojo. Él me dijo: sí. Fue el primer momento".

Ella asegura que perdió el ojo por un impacto de una pelota. Y así lo denunció, aunque desde Interior siempre han negado que los Mossos tuvieran alguna relación con el incidente. El jefe de los antidisturbios, Felip Puig, no lo consideró relevante, lo ocultó, y eso le costó el puesto.

Ahora, la consellería de Interior prefiere callar. Dicen que no harán declaraciones, pero que quieren ayudar en todo el proceso judicial. Una oportunidad que tendrán el próximo 8 de abril ante el juez.