Desde que España entró en la denominada 'nueva normalidad' se han notificado más de medio millar de brotes de coronavirus por todo el país. En concreto, 527, según ha informado este jueves Salvador Illa, que ha precisado que, de estos, 412 brotes continúan activos, aglutinando 4.870 casos.

El titular de Sanidad ha dado estos datos durante su comparecencia ante la Comisión de Sanidad del Congreso, donde ha admitido que "se ha producido un incremento de la incidencia" de la COVID-19 en nuestro país, con una media de 900 casos diarios notificados durante la última semana.

Según ha explicado el ministro, el origen más frecuente de los brotes activos es el ámbito social. "En los últimos días están aumentando los relacionados con reuniones familiares, fiestas particulares y actividades de ocio", ha advertido. Por este motivo, Illa ha reiterado la necesidad de "seguir todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias y mantener la prudencia en todos los entornos familiares y de amigos".

Si reducimos el número de contactos, el riesgo de contagio es menor. Es recomendable que nos relacionemos con grupos estables"

"Entendemos perfectamente que el confinamiento ha sido duro", ha concedido Illa, que no obstante ha instado a no "perder el respeto al virus". "Siempre que no estemos con convivientes, debemos seguir las tres 'M'", ha dicho: metros de distancia, lavado de manos y mascarillas.

En este sentido, Illa también ha recomendado limitar el número de personas con las que nos relacionamos. "Debemos interiorizar que si reducimos el número de contactos, el riesgo de contagio es también menor, por lo que es recomendable que nos relacionemos con grupos estables si es posible", ha dicho.

Contagiados más jóvenes y leves

El ministro Illa asimismo ha detallado que el segundo grupo de brotes más frecuentes son los que se dan en el ámbito laboral, que suponen el 24% del total, siendo más frecuentes los que afectan a trabajadores del sector hortofrutícola, sobre todo aquellos "en situación de vulnerabilidad".

Según ha explicado, alrededor del 70% de los brotes tienen menos de 10 casos asociados y son "muy reducidos y localizados". Aquellos de mayor magnitud -"algunos con más de 100 casos asociados", ha dicho- están ocurriendo en ámbitos sociales y entre trabajadores vulnerables.

El perfil del contagiado es más joven: la edad media de los nuevos casos se sitúa en torno a los 45 años

No obstante, Salvador Illa ha señalado que "la mayoría de los brotes están siendo controlados" y que el escenario actual es "distinto al de marzo y abril", en pleno pico de la pandemia.

En este sentido, ha precisado que en torno al 60% de los casos detectados ahora son asintomáticos y que "el virus está afectando a personas más jóvenes". La media de edad, ha detallado, ha bajado de los 63 años que se registraban en marzo y abril a una edad que ahora se sitúa en torno a los 45 años, por lo que los casos sintomáticos son en general "más leves".

Según el ministro, en estos momentos son pocos los casos que requieren hospitalización: actualmente hay 209 personas en UCI y la presión sobre el sistema sanitario es baja.

En cuanto a la cifra de fallecidos, ha señalado que está "estabilizada", con nueve víctimas mortales de la pandemia en los últimos siete días. No obstante, ha lamentado que "un solo fallecimiento es una cifra mala".