Ignacio Cosidó: "Se tomarán las medidas necesarias para prevenir el contagio por ébola de nuestros agentes en las fronteras"

SEGÚN SANIDAD NO HAY RIESGO DE CONTAGIO

El director General de la Policia Nacional acaba de anunciar que se reforzarán los controles de las fronteras españolas para evitar nuevos contagios por ébola. La Unión Federal de Policía ya había advertido del alto riesgo de contagio de los policías en las fronteras de Ceuta y Melilla, y en los centros de estancia de inmigrantes. Ha denunciado la falta de protocolo y la escasez de materiales imprescindibles como guantes y mascarillas. España recomienda no viajar a los paises afectados con la enfermedad pero Sanidad insiste en que no hay que preocuparse porque no hay vuelos directos hacia nuestro pais.