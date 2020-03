"Queridos amigos de las cloacas: estamos en el Gobierno". Así se ha dirigido el secretario general de Podemos y vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, a quienes han "trabajado" para que su partido no entrara en el Gobierno y a los que han criticado que forme parte del Consejo de Seguridad Nacional.

En un acto de presentación de la candidatura a la Tercera Asamblea Ciudadana de Podemos, prevista para el 21 de este mes en Leganés (Madrid), el secretario general de la formación morada ha reconocido que los seis años de vida del partido han sido "muy difíciles", en los que la militancia "ha tenido que aguantarnos a nosotros mismos -ha dicho- y resistir nuestros propios errores".

Pero lo peor, ha subrayado, ha sido vivir y soportar una campaña de las "cloacas" contra el partido, pero hoy Podemos ya puede decir que "no han cumplido sus objetivos, a pesar de haber trabajado para que no entráramos en el Gobierno", ha enfatizado. Y seguido de un largo aplauso, Iglesias ha afirmado: "Queridos amigos de las cloacas: estamos en el Gobierno".

A renglón seguido ha señalado que "parece que a Villarejo, Inda y a un expresidente del Gobierno les molesta enormemente que estemos en el Consejo de Seguridad Nacional". Se ha preguntado, en este sentido, si esa oposición tiene que ver con que tengan algo que ocultar o con que les "moleste que en una democracia haya controles democráticos".

"Las cloacas han humillado a miles de policías y guardias civiles"

Iglesias ha recordado que los servicios de inteligencia no están para proteger a los corruptos, sino a la ciudadanía, y se ha mostrado "orgulloso" de formar parte de una Gobierno que trabaja para que los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad "cumplan con su deber, que no es otro que proteger y servir a la ciudadanía".

Tras subrayar que en España hay "algunos individuos" que han hecho "mucho daño" a la democracia, ha reiterado que quienes dieron órdenes a las "cloacas" para que Podemos no entrara en el Gobierno y para que fabricaran pruebas falsas contra su partido, lo que hicieron fue "humillar la calidad democrática de nuestra patria".

Humillaron también, ha resaltado, el trabajo de "miles y miles de policías y guardias civiles que trabajan para servir a los ciudadanos y en ningún caso se merecen" que se les asimile a "esa morralla, se llame Villarejo o se llame Pino", ha dicho. Asimismo, ha arremetido contra las "patas mediáticas" de esas cloacas que, en su opinión, "han ofendido la dignidad del periodismo" al "lamer las hemorroides del poder". Con ello, ha perpetrado "el mayor ataque a la deontología del periodismo y a la libertad de expresión", ha apostillado.

Y ha sentenciado: "Nuestra democracia será mejor cuando los responsables políticos, policiales y mediáticos de la cloaca estén donde tienen que estar: en la cárcel". Pablo Iglesias ha reiterado la vocación muy clara de gobernar y cambiar las cosas con la que nació Podemos. Finalmente, aunque con una presencia "modesta" ha entrado en un Ejecutivo que en mes y medio de mandato ya ha demostrado, según ha dicho, que "se pueden cambiar las cosas".

Iglesias, agradecido a Sánchez

Después de enumerar algunas de las medidas que hasta ahora se han tomado, Iglesias ha querido dar las gracias a Pedro Sánchez por haberle pedido que coordinara la política social del Gobierno, trabajando "codo con codo", por ejemplo, con el Ministerio de Seguridad Social. Con un objetivo: que de una vez se cumplen los derechos sociales que reconoce la Constitución, que no es "un ladrillo para golpear al rival".

Respecto al partido, ha reconocido que debe hacer mejor algunas cosas, como estar más organizado y fuerte en pueblos y barrios, en una relación "cómplice" con la sociedad civil y los movimientos sociales. El reto de Podemos debe ser construir "un bloque histórico" con partidos hermanos, pero también con la sociedad civil.

En suma, formar "trincheras" sociales que permitan defender y proteger los intereses de los "subalternos", de los que "no contarán con el beneplácito de los grandes poderes", ha manifestado. Podemos, por tanto, debe estar al servicio de la "construcción de contrapoderes sociales de clase" y no debe olvidar para quien trabajas y para quien gobierna, ha añadido. En su opinión, si los trabajadores, los estudiantes, los inquilinos... no se organizan para "presionar" al Gobierno, "entonces le presionarán los fondos de inversión".