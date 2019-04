Iceta apunta que la ruptura del PSC y PSOE daría alas al independentismo: "Sería un gran triunfo del imaginario independentista"

En la cuenta atrás para la reunión entre Miquel Iceta y Javier Fernández, el primer secretari del PSC recuerda que no quieren desentenderse del proyecto común. "Realmente yo quiero la unidad, la unidad española, la ibérica y la europea", asegura Iceta.

En una carta en 'El País', Iceta advierte que la ruptura puede dar alas al independentismo. "Alejarnos de la posibilidad de compartir el proyecto colectivo del socialismo español sería un gran triunfo del imaginario independentista que tanto daño está haciendo a la relación entre Cataluña y el resto de España", argumenta el líder del PSC.

El vasco Patxi López afirma que no entiende un PSOE sin los socialista catalanes. Y apuesta por federalizar más el partido: El federalismo no es nacionalismo rancio español porque no es lo mismo defender el espacio común que una identidad común única".

Francina Armengol asegura que si la Gestora decide romper con el PSC será un grave error y que esa tarea escapa de sus competencias. Dice, que su objetivo tiene que ser convocar un congreso y que se celebren primarias.

"No solo para elegir a la dirección sino, de una forma clara, para elegir el proyecto político que eso es lo que tiene que unir en este momento a los socialista de toda España", añade Armengol.

En los próximos días Iceta defenderá la relación fraternal de los socialista catalanes con el PSOE.