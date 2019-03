Homs: "El presidente de la Generalitat estaría dispuesto a recibir a Rajoy"

El conseller de Presidencia, Francesc Homs, ha asegurado que el president Artur Mas está dispuesto a abrir las puertas del Palau de la Generalitat al jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando visite Barcelona el día 29, y ha denunciado "presiones políticas inaceptables" del Ejecutivo a la Fiscalía.



En la conferencia de prensa posterior a la reunión del ejecutivo catalán, Homs ha lamentado que en la carta de Rajoy dirigida a Mas "no hay ninguna propuesta", aunque ha dicho que no pierden la "esperanza" pese a que el presidente del Gobierno no está dispuesto a negociar un referendo soberanista.



Al mismo tiempo, el conseller ha denunciado que el Gobierno ejerce una "presión política inaceptable" sobre la Fiscalía por la querella relativa al proceso participativo del 9N. Homs no ha descartado que, si es necesario, la petición de entrevista del presidente del Gobierno y el de la Generalitat se haga por escrito, pero, en todo caso, ha asegurado que, si Rajoy quiere, Mas estará "encantado y dispuesto" a recibirlo y le abrirá las puertas del Palau de la Generalitat para dar "contenido" al diálogo entre los dos gobiernos.



Rajoy visitará Barcelona el 29 de noviembre coincidiendo con unas jornadas sobre buenas prácticas de gobierno en los ayuntamientos. El conseller Homs ha afirmado que la Generalitat tiene "disposición absoluta al diálogo" mientras no sea un "monólogo" y ha reclamado a Rajoy que haga una propuesta para Cataluña, aún sin pretender que sea la misma que la de la Generalitat.

Para Homs, la falta de propuestas en la carta de Rajoy es una "fuente de inestabilidad muy evidente" que sorprende en la Generalitat y, según él, a algunos observadores internacionales: "Que se dignen a hacer una propuesta", ha reiterado.



El portavoz ha considerado, asimismo, que el PP debería hacer gestos hacia Cataluña como, según ha afirmado, reconocer el "error histórico y monumental" de la recogida de firmas en contra del Estatut, lo que, ha dicho, serviría para tener la "perspectiva necesaria para saber dónde estamos".



Después de que los fiscales de la Fiscalía Superior de Cataluña se hayan opuesto por unanimidad a la presentación de una querella contra Artur Mas al entender que no puede imputársele desobediencia por organizar el 9N, Homs ha denunciado que el Gobierno actúa de forma "temeraria", al usar de manera "partidista" las instituciones del Estado.



"Ni separación de poderes ni respeto para el Estado de derecho", ha denunciado Homs en alusión al Gobierno, que, a su juicio, "no se da cuenta" de que el problema catalán es "una cuestión política". Para el conseller, estas "presiones políticas" a la Fiscalía "devalúan" el Estado de Derecho y "dicen muy poco" del Gobierno de Mariano Rajoy.



Homs ha añadido que se han producido "injerencias" sobre el Ministerio Público por parte de responsables del PP y del Gobierno, que han ejercido, en su opinión, "presiones políticas" que son "inaceptables", por lo que ha pedido "más moderación" al ejecutivo de Mariano Rajoy.



El conseller ha considerado que sería un "despropósito" que pudiera haber represalias contra fiscales por rechazar la querella contra Artur Mas por organizar el 9N cuando estaba suspendido por el Tribunal Constitucional.



El portavoz ha defendido que el Govern organizó el 9N de forma "legal" y se ha preguntado por qué el Gobierno central no planteó un incidente de ejecución de la resolución del TC si consideraba que no se cumplía la decisión del alto tribunal. "Contrasto la obstinación del Gobierno por considerar que no se da cumplimento al TC" pero al mismo tiempo "no presenta un incidente de ejecución", lo que "es extraño, es como mínimo contradictorio", ha apuntado.