La Guardia Civil ha homenajeado a las víctimas del atentado de ETA en el cuartel de Vic (Barcelona), del que se cumplen 30 años, con un vídeo que recoge el reencuentro de dos agentes del Instituto Armado que se abrazaron entre los escombros del edificio tras sobrevivir al ataque.

El atentado terrorista, que tuvo lugar el 29 de mayo de 1991, dejó diez muertos y 44 heridos al estallar un coche bomba que el comando Barcelona de ETA dejó en el patio interior del cuartel de Vic. Fue pasados pocos minutos de las 19:00 horas cuando explotó el odio en la casa-cuartel, mientras una conversación de la emisoras de la Guardia Civil reflejaba el horror.

El vídeo publicado por la Guardia Civil relata el viaje hacia Vic y el reencuentro, 30 años después, de los dos agentes del instituto Armado que se fundieron en un abrazo entre los escombros del cuartel, en lo que se convirtió posteriormente en una de las imágenes más icónicas del sangriento atentado de ETA. De los dos, uno de ellos decidió seguir con su vida en Vic, mientras que el otro se fue a Córdoba, desde donde ha viajado para el reencuentro con su compañero en la ciudad barcelonesa.

Ahora han revivido el gesto para honrar a los que no tuvieron tanta suerte. Emocionados, han reconocido que han rehecho su vida, pero sin olvidar nunca aquel fatídico día en el que el cielo se cubrió de humo gris, y en el que las risas de los niños jugando en el patio del cuartel se apagaron de golpe, al igual que la de sus padres. Su vida quedó sepultada bajo toneladas de escombros.

Sin embargo, el terror no venció a la sociedad. En ese momento, médicos fuera de turno acudieron al hospital, igual que los vecinos para donar sangre. También bomberos o agentes fuera de servicio quisieron echar una mano.

Ahora el vídeo recuerda los nombres de los fallecidos en el atentado, varios de ellos niños, y se abre con los mensajes de radio que circularon en las emisoras de la Guardia Civil desde los primeros instantes posteriores al atentado: "El cuartel está patas arriba", "de momento tres cadáveres y bastantes heridos y no se sabe si puede haber más".

Una voz en off ilustra el viaje de los dos guardias civiles supervivientes del atentado hasta su reencuentro en Vic, en recuerdo a unos agentes "a quienes la ruleta de la muerte decidió no señalar ese día". "Siempre recordaremos a los que allí quedaron, hemos tratado desde entonces de honrarlos con nuestras vidas", añade la voz en off del vídeo.

Marlaska: "El mayor homenaje que podemos hacer es no olvidar"

Además, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, homenajeó a las víctimas del atentado de ETA contra la casa-cuartel de la Guardia Civil en Vic (Barcelona), que ha situado en la parte "más triste" de la historia de España y ha pedido "no olvidar nunca".

Así lo señaló Grande-Marlaska en Barcelona durante la toma de posesión del nuevo jefe de la Guardia Civil en Cataluña, el general José Luis Tovar. "El mayor homenaje que podemos hacer a las víctimas del terrorismo es no olvidar nunca lo sucedido", resaltó el ministro, para quien ETA "es ya parte" del "más triste pasado" de España, gracias a haber sido "derrotada por el empuje que la firmeza de la sociedad proporcionó al Estado de derecho".

El titular de Interior quiso transmitir de esta forma un "emocionado recuerdo" para "aquellas víctimas sacrificadas por defender a España, a Cataluña y a su sistema de libertades" y ha transmitido su "cercanía" a los familiares y amigos de los fallecidos.