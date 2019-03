Hacienda reconoce ante el juez su error sobre la venta de fincas de la infanta

Según ha reconocido la Agencia Tributaria, cometió un error al entregar al juez Castro un informe acerca de las propiedades de la hija del rey. No validó la información referente a la venta de 13 fincas.

Hacienda admite que no comprobó los datos sobre las ventas de las fincas

La Agencia Tributaria ha admitido que a la hora de entregar al juez del 'caso Nóos', José Castro, un informe sobre las propiedades de la Infanta Cristina no validó información llegada de terceros que aludía a la supuesta venta de 13 fincas.



Así lo han señalado desde la Agencia Tributaria, que no ha identificado el origen completo de los datos que han originado la atribución a la Infanta Cristina de la venta de un total de 13 fincas por 1.435.603.



El juez instructor del 'caso Noós' ha dictado este lunes una providencia para investigar la venta de las trece fincas, realizadas entre los años 2005 y 2006.



Las operaciones se habrían producido poco después de sustanciarse la compra por 5,8 millones de euros de su domicilio en el barrio de Pedralbes de la Barcelona. Un extremo que la hija del Rey Don Juan Carlos ha negado a través de un portavoz autorizado.



Concretamente, el magistrado ha reclamado a los registradores de la propiedad de Alicante, Almagro (Ciudad Real), Arenys de Mar (Barcelona) y Pilar de la Horadada (Alicante) las hojas registrales correspondientes a cada uno de los inmuebles, lo que le permitirá averiguar el historial jurídico de las distintas fincas y los cambios que se han producido en su propiedad desde su creación.



El reciente informe de Hacienda señala que de la información aportada por notarios y registradores no se deduce la existencia de transmisiones el periodo 2002 a 2004 y tampoco desde 2007 a 2012. Las ventas se concentran entre 2005 y 2006, poco después de que adquiriera junto con su marido, Iñaki Urdangarin, el denominado Palacio de Pedralbes en Barcelona, en octubre de 2004.



Así, en febrero de 2005 constan dos ventas en la zona de la Playa de San Juan de Alicante. Una por valor de 162.283 euros y otra por 6.000 euros. A finales de ese año, en el mes de noviembre, se registraron hasta cinco ventas de diferentes fincas ubicadas en Valenzuela de Calatrava (Ciudad Real). Concretamente vendió propiedades por 910 euros (finca denominada Lavaderos), 5.725 euros (Los Pocillos), 2.636 euros (Lomillas), 46.500 euros (finca en la Calle Los Carros) y 843 euros (Cerro de la Cruz).



El año siguiente, en 2006, el informe refleja que Doña Cristina vendió en marzo de 2006 una propiedad en Calella (Barcelona) por 450.000 euros y otras cinco en Pilar de la Horadada (Alicante) ese mismo mes, unos días más tarde.



Estas últimas son las que más ingresos le reportaron. Vendió concretamente por valor de 296.966 euros la finca denominada La Almazara y por 253.340 otra que aparece registrada con el nombre Los Villenas.

Las tres restantes fueron más baratas, aparecen reseñadas con un precio de transmisión de 10.570 euros la finca Los Veras o Almazarica; por 50.830 euros otra también en la zona La Almazara y una ültima por 149.000 euros una última reseñada igualmente en Los Villenas.



Cabe señalar que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha señalado que la Fiscalía Anticorrupción va a examinar el informe de la Agencia Tributaria según el cual la Infanta vendió los anteriores terrenos. Según ha apuntado, esperará a que la Fiscalía Anticorrupción examine dicho informe antes de pronunciarse sobre el mismo.