Hacienda eleva a 715 la lista de amnistiados fiscales que están siendo investigados

SIN HACER REFERENCIA AL EXVICEPRESIDENTE RODRIGO RATO

El número de investigados por la amnistía fiscal sigue subiendo. No son 705, sino 715. Lo ha confirmado en el Congreso, el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, que aunque ha comparecido por el escándalo Rato, no ha hecho ninguna referencia al exvicepresidente. Dice que no puede hablar de ningún contribuyente.