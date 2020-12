Tras el avance de la pandemia en los últimos días, ya no se descarta que haya que endurecer las restricciones durante la Navidad. Sanidad y comunidades autónomas se reúnen esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud y uno de los asuntos que tendrán que abordar es el preocupante repunte de casos.

Sanidad reconocía este lunes que si los contagios siguen subiendo, era posible que hubiera que tomar medidas más restrictivas, que dependerá, en cualquier caso, de la curva de la incidencia de coronavirus esta semana, si la tendencia alcista continúa.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, recordaba que todavía se desconoce el "efecto real del Puente de la Constitución" y que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, estará en contacto con los consejeros de Salud para valorar qué hacer para las próximas fiestas.

"Si la situación cambia, no me cabe la menor duda de que los consejeros querrán cambiar las restricciones", ha puntualizado. Reconocen en Sanidad que va a costar que la gente cumpla con lo establecido en el Plan de Navidad, es decir, limitar los desplazamientos a únicamente la reagrupación familiar y con allegados y limitar a dos burbujas las reuniones y un máximo de 10 personas.

Revisión de las medidas

Varias comunidades autónomas, como Andalucía y Madrid, revisarán la situación durante esta semana. Y aunque por ahora no prevén medidas más duras, tampoco las niegan en rotundo.

"Vamos a intentar no endurecer" las medidas, decía este martes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que admitía su preocupación: "Estamos en constante revisión de las medidas (...) El virus sigue entre nosotros y no hemos terminado con él. Un simple puente con la hostelería cerrada a las 18:00 horas ha generado repunte".

La incidencia acumulada continúa ascendiendo en España. El descenso de los nuevos casos de coronavirus se inició el 9 de noviembre (con 193,26, bajando de la barrera de los 200 por primera vez desde el pasado mes de agosto), y el viernes 10 de diciembre cayó a 188,72. El lunes 14 ya subió a 193 y ha continuado hasta llegar a los 198,77 casos por cada 100.000 habitantes este martes, cinco puntos más que el lunes.

Madrid decía hace unos días que iban a esperar a esta semana, a la evolución de los datos epidemiológicos ya que los festivos, como el puente pasado, el de la Constitución y la Inmaculada, "nos alteran mucho el seguimiento".

"Podemos hablar de un repunte, pero hay que evaluar bien dónde se producen esos contagios y, sobre todo, si tiene repercusión asistencial, que no lo está teniendo", apuntaba el consejero de Sanidad, Ruiz Escudero: "Es un crecimiento de manera muy leve y generalizada".

Andalucía podría dar marcha a la segunda fase

Andalucía prevé la segunda fase de la desescalada a partir de este viernes 18. Será más flexible con las restricciones, permitiendo la movilidad entre provincias y con lo referido a los horarios. Así, bares y restaurantes podrán permanecer abiertos hasta las 22:30 horas. Pero de 18:00 a 20:00 tendrán que permanecer cerrados, evitando así, según el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "unas horas muy sensibles para el contagio, según los expertos".

Sin embargo, esto podría cambiar si la situación empeora en los próximos días. "Si las cifras van a peor, no nos quedará más remedio que limitar alguna de las acciones que hemos previsto", ha dicho Moreno, que reconocía: "Yo sufrí mucho y no he dormido en noches pensando en medidas que hemos adoptado", ha asegurado.

Este sábado 12 ya entraron en vigor nuevas medidas: se permite moverse dentro de los municipios en la misma provincia. Los comercios pueden abrir hasta las 21:00 horas, mientras que la hostelería solo puede hacerlo hasta las 18:00 horas. Los comercios pueden adoptar nuevamente su horario habitual. El toque de queda se establece de 23:00 a 06:00 horas. .

La desescalada en Cataluña, en el aire

La velocidad de propagación del coronavirus se ha disparado en Cataluña, que ha pasado en las últimas 24 horas de una Rt de 0,94 a una de 1,11, lo que indica que la epidemia vuelve a crecer y que, de mantenerse, obligaría al Govern a replantearse las medidas de la desescalada y el plan de Navidad.

La Generalitat ideó una desescalada progresiva que permitiría ir recuperando poco a poco la actividad durante dos meses. El 21 de diciembre estaba previsto que la región accediese a la tercera fase para facilitar la celebración de las fiestas, con una mayor flexibilización de las restricciones de movilidad, aforo o reunión para permitir los encuentros sociales.

Pero si la situación epidemiológica no mejora en los próximos días, la Generalitat podría verse obligada a endurecer las medidas excepcionales también durante las fiestas navideñas.

Mallorca entra en "riesgo extremo"

El caso de Mallorca es llamativo porque aquí se ha disparado la incidencia. Así, desde este martes esta en "situación de riesgo extremo" ante el coronavirus y pasa al máximo nivel de protección, el 4, por lo que en las cenas de Navidad del día 24 de diciembre solo podrán reunirse un máximo de 6 personas de dos núcleos de convivencia distintos (por ejemplo, una abuela y la familia de un hijo).

El cierre de bares y restaurantes será, al menos durante las dos próximas semanas, a las 18:00 horas de la tarde los viernes y sábados y las vísperas de festivos para evitar el popular "tardeo". No podrán tener clientes en su interior durante las dos próximas semanas y fuera se podrá ocupar un 75% del espacio disponible con un máximo de grupos de seis personas.

A las 22:00 horas, también la Nochebuena, todos los ciudadanos de Mallorca deberán estar en casa, salvo los que tengan que moverse por motivos laborales. El ejecutivo balear estableció hace unas semanas cinco niveles de riesgo (de 0 a 4) y Mallorca pasa al máximo. Por tanto, las reuniones sociales o familiares quedan limitadas a seis personas, en el interior de una vivienda o al aire libre

El Govern volverá a revisar esta situación en dos semanas, por lo que hasta el 28 de diciembre se mantienen estos niveles de protección, que podrían estar vigentes en Nochevieja y días siguientes. Todo dependerá de los niveles de contagio de la COVID-19.

Las medidas del plan navideño del Gobierno "se deben considerar mínimas"

El experto en Salud Pública, Rafael Benoga, considera de hecho que las medidas del plan navideño del Gobierno "se deben considerar mínimas" y que a las comunidades autónomas les convendría tomar medidas parecidas a las de otros países.