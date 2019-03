Guindos, sobre el rescate a Grecia: "Los cantos de sirena del populismo crean espejismos"

Ha tocado jornada de besos y saludos, ha sido la vuelta de las vacaciones y tocaba enseñar fotos y lucir tono de piel. Es lo que tiene un pleno en agosto, ha habido vuelta al trabajo pero se ha evitado el cara a cara de Rajoy y Sánchez. El socialista no ha intervenido, pero antes de entrar ha hablado para fijar su posición, apoyar al Gobierno pero con una condición: "Aprender de la crisis para que Europa camine hacia más integración política y social".



Se ha debatido sobre el rescate a Grecia en el que España ha puesto 10.000 millones y el protagonismo se lo han dejado a Guindos, que ha aprovechado para mandar un mensaje, no se puede: "Los cantos de sirena del populismo generan espejismos que dejan expectativas incumplidas, frustración y descontento social. Las políticas irresponsables tienen un coste, especialmente para los vulnerables".



Los socialistas aprovechan para atacar, a Guindos por no haber logrado la presidencia del Eurogrupo. El portavoz socialista de Economía del PSOE, Juan Mososo, ha dicho que "creían que podrían nombrarlo como hacen con algunos embajadores".



Sin embargo, apoyarán al Gobierno diciendo sí al rescate griego. IU, sin embargo, recuerda que los otros dos han fracasado. Alberto Garzón, ha dicho que "se elige humillar a Grecia y obligarle a que pague hasta la última gota de sangre de los intereses". Votarán no, pero el rescate quedará aprobado.